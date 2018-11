Een groot deel van de Dam is woensdag afgesloten vanwege het staatsbezoek van president Halimah Yacob aan Nederland. Koning Willem-Alexander zal de president samen koningin Máxima ontvangen op de Dam.

Het gebied tussen het Koninklijk Paleis tot achter het Nationaal Monument zal daarom van 7.00 tot 13.00 uur alleen toegankelijk zijn voor genodigden. Ook het autoverkeer kan er niet langs waardoor bevoorrading van winkels aan onder meer de Dam, het Rokin en de Kalverstraat niet mogelijk is.

Aan ondernemers en omwonenden in het gebied rond de Dam is gevraagd de deuren en ramen voor veiligheidsredenen tijdens de ceremonie gesloten te houden. Ook wordt verzocht niet op balkons of dakterrassen te staan.

De president en het koninklijk paar zullen de gehele dag in Amsterdam zijn. Na de ceremonie vertrekken ze naar Prodock, een loods in de Amsterdamse haven waar start-ups de ruimte hebben voor het ontwikkelen van hun producten. Ze sluiten de dag af met een staatsbanket in het Paleis op de Dam.

Donderdag zal het koninklijk paar met de president naar Rotterdam, Delft en Den Haag gaan.