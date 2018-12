Een installatiebedrijf aan de Moezelhavenweg in Westpoort is vanochtend overvallen. Mogelijk is daarbij geschoten, maar dat kan de politie nog niet bevestigen.

Via Burgernet laat de politie weten dat de overval is gepleegd door twee daders met een capuchon en maskers op. Ze hadden een bruin/gele rugzak bij zich en zijn gevlucht op een bordeauxrode scooter.

De Burgernetmelding is inmiddels afgemeld, maar de daders zijn nog niet gevonden. De politie kan nog niets zeggen over de mogelijkheid van een aanwezig vuurwapen. Het is nog onbekend of er slachtoffers zijn gevallen.