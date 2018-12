Sinterklaas is aangekomen in Amsterdam. Het is een bijzondere intocht dit jaar in de stad, omdat het de tachtigste keer is dat Sinterklaas de hoofdstad bezoekt.

De goedheiligman is samen met 350 pieten rond 11.30 uur via de Amstel aangekomen bij het Scheepvaartmuseum. Bij de start van de intocht was een van de zwarte pieten aan het flyboarden met een Nederlandse vlag in zijn hand.

Burgemeester Femke Halsema heeft bij het Scheepvaartmuseum de stadssleutel overhandigd aan Sinterklaas.

"Wij en alle kinderen in Amsterdam zijn zó blij dat u er bent en dat u zometeen de stad in gaat en iedereen gedag gaat zeggen", zei Halsema tegen de goedheiligman.

Na het ontvangst van de burgemeester volgde een optocht door de binnenstad, waar de optocht van de Sint via het Waterlooplein en Rembrandtplein is geëindigd op de Dam.