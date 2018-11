De politie zoekt naar ooggetuigen van de aanrijding die vrijdagmiddag plaatsvond op de Piet Heinkade. Een fietser kwam daar in botsing met een personenauto.

De politie is een onderzoek gestart naar de oorzaak van het ongeluk. In kader van dit onderzoek is er al gesproken met de bestuurder van de auto en de fietser, die inmiddels is opgenomen in het ziekenhuis.

Om de oorzaak helder te krijgen, is de politie nog op zoek naar objectieve observaties van getuigen.

Het ongeval gebeurde vrijdag rond 14.30 uur op de Piet Heinkade. Ooggetuigen worden opgeroepen om contact op te nemen met de politie.