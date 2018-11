Bouwvakkers hebben donderdagavond een bom gevonden in een achtertuin aan de Finsenstraat die vermoedelijk uit de Tweede Wereldoorlog afkomstig is. Ze stuitten op de bom tijdens graafwerkzaamheden.

Na de vondst kwam de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) langs, die vaststelde dat de bom ongevaarlijk was. Het ging om verschoten geschutsmunitie, schrijft de politie op Instagram.

Het is onbekend wanneer de bom precies in de tuin terecht is gekomen. In februari 1945 was er wel een luchtaanval op een straat verderop, maar het is niet duidelijk of deze bom daarmee te maken heeft.

In de oorlog zijn op en rond Amsterdam duizenden bommen neergekomen, maar er werd destijds niet altijd uitgebreid verslag gedaan van bombardementen. Daardoor is er niet precies na te gaan hoeveel bommen er op een plek vielen.