De politie heeft woensdagochtend een verdachte aangehouden in het onderzoek naar een ontvoeringspoging aan het Huigenbos in Zuidoost. De ontvoering werd destijds voorkomen doordat twee agenten toevallig in de buurt waren.

Het slachtoffer arriveerde op 10 april dit jaar bij zijn auto, toen hij werd aangesproken door meerdere onbekende mannen. Vervolgens probeerden zij de man in een blauw bestelbusje te duwen, dat zij naast de auto van de man hadden geparkeerd.

Er ontstond een worsteling en geheel toevallig kwamen er op dat moment twee surveillerende agenten langs, waarna de verdachten op de vlucht sloegen. Ondanks een uitvoerige zoektocht wisten zij te ontkomen.

De politie is nog op zoek naar de andere verdachten. Naast de bestelbus, van het merk Citroën Jumper, wordt vermoed dat de verdachten ook een zwarte Toyota Aygo bezitten. De politie roept iedereen met informatie over de verdachten of de voertuigen op zich te melden.