Bij een botsing tussen vijf voertuigen op de A9 ter hoogte van de Ikea in Amsterdam Zuidoost woensdagochtend is één gewonde gevallen. Rond 9.15 uur stond er ongeveer 18 kilometer file in de richting van Amstelveen.

Vanwege onderzoek van de politie naar de toedracht van het ongeluk is slechts één rijsstrook geopend.

Er is geen informatie over de gezondheid van het slachtoffer. Op foto's is te zien dat de schade aan de auto's groot is.