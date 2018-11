De klassieke oldtimer-Fiat uit 1974 die drie dagen geleden als gestolen werd opgegeven, is in de nacht van dinsdag op woensdag teruggevonden in de Leidsegracht.

De eigenaar had de grijze Fiat 500 zaterdagavond geparkeerd aan de Leidsegracht, maar constateerde zondagochtend dat de oldtimer er zondagochtend niet meer stond.

Hoe de auto in het water is beland wordt onderzocht. Mogelijk is het wagentje de gracht ingeduwd.