Het college van burgemeester en wethouders wil dat er vanaf januari 2019 in een veel groter gedeelte van stadsdeel Noord betaald moet worden om te parkeren. De maatregel moet een oplossing zijn voor de hoge parkeerdruk in deze gebieden.

Het betaald parkeren moet volgens het college worden ingevoerd in Tuindorp Buiksloot/het Blauwe Zand, de Rode Kruisbuurt de Leeuwarderweg, de Nieuwendammerkade, een gedeelte van de Nieuwendammerdijk, het Nintemanterrein, de Buiksloterdijk, het Marjoleinterrein en Jeugdland.

"Voor de invoering van betaald parkeren was de parkeerdruk in deze buurt laag. Daarnaast heeft het stadsdeel bewoners geraadpleegd over de te nemen parkeermaatregelen in Noord. Het merendeel van de bewoners heeft toen aangegeven geen betaald parkeren te willen", zo laat de gemeente in een reactie weten.

Toch is er nu besloten om in te grijpen. "Na de invoering van betaald parkeren in naastgelegen buurten is de parkeerdruk veel meer toegenomen dan verwacht en vragen bewoners om een oplossing." Op 22 november worden de plannen besproken in de gemeenteraad.