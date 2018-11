Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de subsidie voor het aardgasvrij maken van woningen in de stad met ruim een miljoen euro te verhogen. Het subsidieplafond is bijgesteld naar ruim 6,1 miljoen euro. Dit was 5 miljoen euro.

In april van dit jaar werd al duidelijk dat het subsidiegeld voor het aardgasvrij maken van woningen snel opraakt. Van het oude bedrag - de 5 miljoen - was toen nog maar 1,5 miljoen over. Duurzaamheidsorganisatie Urgenda vond toen ook dat er meer geld beschikbaar zou moeten komen. Nu is er in totaal 6.128.000 euro.

In de tussentijd is er ook wat geld teruggevloeid naar de gemeente. Onlangs moest woningcorporatie Eigen Haard een bedrag terugstorten aan de gemeente. De corporatie was van plan om 157 huurwoningen om te bouwen tot energieneutrale huizen.

Maar omdat de bewoners een rechtszaak aanspanden vanwege de bouwoverlast, kwam Eigen Haard maar tot het ombouwen van zestien woningen. Om hoeveel geld dat ging is niet bekend.

Woningeigenaren of corporaties kunnen subsidie aanvragen om hun woning te verbouwen tot aardgasvrije woning. Omdat aardgas voor een groot deel verantwoordelijk is voor de CO2-uitstoot, wil de gemeente mensen stimuleren niet meer van het gas gebruik te maken.

Uiteindelijk wil het college dat de stad in 2040 helemaal van het aardgas af is.