De Congolese gynaecoloog en Nobelprijswinnaar Denis Mukwege komt naar Nederland. Hij is 28 november in de Nieuwe Kerk in Den Haag voor een symposium waar wordt gesproken over verkrachting als oorlogswapen.

Denis Mukwege behandelt als arts verkrachtingsslachtoffers in zijn kliniek in de Democratische Republiek Congo. Wereldwijd strijdt hij tegen het gebruik van verkrachting als oorlogswapen. Eerder is een aanslag gepleegd op hem.

Koning Willem-Alexander woont het symposium bij en spreekt met Mukwege en slachtoffers, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Ook groothertogin Maria Teresa van Luxemburg is in de Nieuwe Kerk. Zij is daar een van de sprekers.

Het symposium is onderdeel van een vijfdaagse conferentie van het Internationaal Slachtoffer Netwerk.

In het netwerk zijn vrouwen verenigd die seksueel geweld tijdens oorlogen en genocides hebben meegemaakt. Zij delen ervaringen en ontwikkelen gezamenlijk strategieën tegen seksueel geweld.

In een eerdere versie van dit artikel stond dat de bijeenkomst zal plaatsvinden in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Dat is aangepast naar Den Haag.