In Amsterdam zijn twee auto's in de nacht van dinsdag op woensdag in vlammen opgegaan. Beide voertuigen zijn volledig verwoest.

De brandweer moest om 01.00 uur voor het eerst in actie komen, toen er een auto vlam vatte op het parkeerterrein van winkelcentrum De Bongerd in Noord.

Ruim drie uur later, rond 04.15 uur, was het raak op de Henriëttte Roland Holststraat in Slotermeer.

In beide gevallen vermoed de politie dat er sprake is van brandstichting. Er wordt onderzoek gedaan naar de toedracht.

De autobrand in winkelcentrum De Bongerd betekent de 26e autobrand dit jaar in Amsterdam Noord. Drie dagen geleden brandden twee voertuigen uit aan de Reizigersweg.