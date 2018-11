Het wapen dat maandagmiddag bij de verdachte van het schietincident in de omgeving van het Pieter Nieuwland College op de Nobelweg in Oost werd aangetroffen is een gaspistool.

De verdachte die het gaspistool bij zich droeg, een minderjarige jongen, zit nog vast. De andere drie verdachten zijn vrijgelaten. Zij konden zich maandag niet identificeren, waarop ze werden aangehouden.

Nadat er maandag schoten waren gelost op de Nobelweg, kwam de politie ter plaatste. Het plein van het Pieter Nieuwland College werd afgezet.

Het is nog niet duidelijk waarom de minderjarige jongen met het gaspistool liep. Volgens de politie gaat het vermoedelijk om een ruzie op straat. Er werden geen gewonden aangetroffen.

"Het betreft een gaspistool dat niet in staat is om projectielen te verschieten", aldus een politiewoordvoerder. De minderjarige jongen maakte gebruik van knalpatronen. "Niemand raakte gewond, maar knallen nemen we altijd heel serieus", aldus de woordvoerder.