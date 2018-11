Vier familieleden zijn dinsdag in Amsterdam aangehouden op verdenking van witwassen. Ook is er een vuurwapen in de woning van het gezin aangetroffen.

De familie zou grote bedragen aan crimineel geld hebben witgewassen, meldt het Openbaar Ministerie. Het gaat om een 60-jarige man, zijn 64-jarige vrouw en hun 23-jarige zoon en 27-jarige dochter.

De politie deed al langer onderzoek naar het gezin. In 2013 werd de vader aangehouden voor het bezit van een half miljoen contant geld. Hij kwam vrij met een boete.

Afgelopen zomer werd de zoon van de man aangehouden met een half miljoen contant geld in zijn auto. Het geld en de auto werden in beslag genomen.

Op diverse locaties heeft de politie daarna drie auto's, een motor en een scooter van de verdachten in beslag genomen. Dit gebeurde in twee woningen, een safe loket en een bedrijfsruimte, allemaal in Amsterdam.

De vader en zoon worden vrijdag voorgeleid. Nader onderzoek moet uitwijzen of de vrouwen ook voorgeleid moeten worden.