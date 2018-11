Amsterdam

Parkeerterrein Bos en Lommer dicht vanwege overlast en intimidatie

Het parkeerterrein in de Merlijnstraat in Bos en Lommer gaat binnenkort op slot. Het stadsdeel gaat op korte termijn betonblokken op het terrein plaatsen, omdat de overlast te groot is. De politie heeft in de afgelopen periode ruim vijftig meldingen binnengekregen over het terrein.