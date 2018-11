Het parkeerterrein in de Merlijnstraat in Bos en Lommer gaat binnenkort op slot. Het stadsdeel gaat op korte termijn betonblokken op het terrein plaatsen, omdat de overlast te groot is. De politie heeft in de afgelopen periode ruim vijftig meldingen binnengekregen over het terrein.

Die vijftig meldingen gingen over geluidsoverlast, grote bergen zwerfafval en intimidatie van de bewoners. De overlast komt tegenwoordig iedere dag voor en duurt soms tot diep in de nacht.

In juni spraken buurtbewoners al van een groep hangjongeren die een hoop onrust zouden veroorzaken in de buurt.

Een groot deel van de omwonenden zegt zich in de avonden en nacht niet veilig te voelen. Drugsoverlast, crimineel gedrag en overlast van geparkeerde auto's en taxi's worden genoemd als reden voor dat gevoel.

Meerdere maatregel vanwege schietpartij

"Omdat enige tijd geleden ook een schietpartij heeft plaatsgevonden in de buurt en er twee politieauto's in brand zijn gestoken, zijn bewoners bang dat dit weer kan gebeuren", schrijft het stadsdeel in een brief naar de omwonenden.

Voor zover bekend, is dit de eerste keer dat de gemeente overgaat tot zo'n drastische maatregel als het sluiten van een stuk openbare ruimte.

De afsluiting van het terrein is een overtreffende trap van alle maatregelen die er al zijn genomen in een poging de overlast te beperken. Er zijn al dagelijks straatcoaches en handhavers in de buurt, die ook regelmatig met de personen die op het terrein "hangen" in gesprek gaan. Ook de politie surveilleert regelmatig.

Daarnaast is er extra verlichting geplaatst om het terrein minder donker te maken, maar ook dat heeft niets verbeterd.

Voorlopige oplossing: afsluiten parkeerterrein

Nu gaat het stadsdeel dus over tot het afsluiten van het parkeerterrein. "Ik kies voor een variant die op korte termijn te realiseren is en dat is de plaatsing van de betonblokken", schrijft portefeuillehouder Jeroen van Berkel (Openbare Ruimte).

Omdat betonblokken "niet de juiste uitstraling hebben" worden omwonenden uitgenodigd om mee te denken over een tijdelijke nieuwe invulling van het terrein. Het stadsdeel wil nu eerst de effecten van de sluiting afwachten, om dan in de zomer van 2019 te besluiten hoe ze de overlast definitief op willen lossen.