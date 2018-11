Avondwinkel La Nuit aan de Waddenweg in Noord is in de nacht van maandag op dinsdag overvallen. Het is de tweede overval binnen een week tijd. Twee medewerkers van de avondwinkel, een man en een vrouw, zijn gewond geraakt.

De overval vond plaats rond 00.45 uur. De 55-jarige man raakte gewond toen hij de overvallers probeerde te verjagen. De 51-jarige vrouw wilde hem beschermen.



Kort hierna zijn de daders gevlucht. De slachtoffers zijn per ambulance meegenomen naar het ziekenhuis, maar zijn buiten levensgevaar.



La Nuit wordt met regelmaat overvallen, de laatste keer werd de nachtwinkel in de nacht van woensdag op donderdag overvallen. In 2007 werd de oud-eigenaar doodgeschoten in de winkel.



VVD Noord pleitte in mei 2017 nog voor cameratoezicht en extra politie-inzet op de Waddenweg als mogelijke oplossing voor de aanhoudende overvallen.