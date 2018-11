Zo'n duizend mensen zijn zondag bijeen gekomen op het Amsterdamse Museumplein om te demonstreren tegen de sluiting van de failliete ziekenhuizen.

"We kijken er tevreden op terug, het is op een goede en rustige manier verlopen", zegt Ches Rijpkema, organisator van de demonstratie. De actie werd zondag gehouden van 14.00 tot 16.00 uur.

Het hoofddoel van de protestactie is volgens hem betere zorg in Nederland. "Het kan niet en mag niet dat er ziekenhuizen failliet gaan in Nederland."

Direct betrokkenen spraken en vertelden waarom zij vinden dat het belangrijk is dat de ziekenhuizen open blijven. Met de slogan 'Nederland in protest!' organiseerde Rijpkema, die zelf werkzaam was bij het Slotervaartziekenhuis, de actie. De demonstranten droegen spandoeken met onder meer de tekst 'Het Slotervaart moet blijven'.

Het MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen werden anderhalve week geleden bankroet verklaard. Maar Rijpkema zegt nog steeds goede hoop te hebben dat het Slotervaart een doorstart maakt. "Er zijn tientallen kandidaten die het willen overnemen. We wachten het af."