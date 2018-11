Opmerkelijk Restaurantgasten zien wijnvlek aan voor gevolg steekpartij op Nieuwendijk Een traumateam is zaterdagavond uitgerukt naar de Nieuwendijk nadat omstanders belden dat er een steekpartij gaande was in een Italiaans restaurant. Het bleek te gaan om een restaurantbezoeker die even daarvoor rode wijn op zijn kleding morste.