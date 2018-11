De bestuurder van een witte Volkswagen is in de nacht van zaterdag op zondag gevlucht nadat hij tegen een lichtmast opbotste in Overtoomseveld.

Het eenzijdige ongeluk gebeurde op de kruising van de Johan Huizingalaan en de Comeniusstraat. Waardoor de auto tegen de paal knalde is niet bekend.

Getuigen hebben verklaard dat ook meerdere inzittenden van de wagen er na het ongeluk vandoor gingen.

Mogelijk was er alcohol in het spel en is de auto daarom onbeheerd achtergelaten. De politie heeft de zaak in onderzoek.