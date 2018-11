Een Blokker-filiaal aan de Eerste Oosterparkstraat in Oost is zaterdagmorgen doelwit geworden van een gewapende overval. Naar de daders, vermoedelijk twee personen, wordt nog gezocht.

De overvallers waren gewapend met een mes. Niemand is bij de overval gewond geraakt. Het is niet bekend of ze iets buit hebben gemaakt.

Via Burgernet is een signalement verspreid van de vermoedelijke daders. Een van de personen is licht getint, droeg een grijze trainingsbroek en een blauwe jas. De andere persoon is volgens de melding donker getint en droeg een blauw trainingspak.

Vermoedelijk zijn de personen gevlucht in een auto.