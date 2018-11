Het GVB wil 21 tram- en bushaltes schrappen om de efficiëntie van het Amsterdamse netwerk te vergroten.

Dat schrijft Het Parool, dat de cijfers heeft opgevraagd bij het GVB.

Het vervoersbedrijf zegt de veranderingen door te voeren om de efficiëntie te verhogen. Het GVB stelt dat "inefficiënte ommetjes" worden geschrapt en dat er haltes verdwijnen die nauwelijks gebruikt worden of op korte afstand van een andere halte liggen.

Het GVB blijft daarmee naar eigen zeggen voldoen aan de eisen die door de gemeente aan het openbaar vervoer zijn gesteld. Daarin staat dat er voor iedere Amsterdammer een opstap binnen vierhonderd meter van zijn of haar huis moet zijn. Voor locaties waar mensen wonen die slecht ter been zijn, is dat zelfs 250 meter. Daar voldoet het GVB nu in 99 procent van de gevallen aan.

GVB wil met opheffing haltes ook reistijden verkorten

Ook denkt het vervoersbedrijf met de opheffing van haltes een slag te maken in het verkorten van de rij- en reistijden, maar dat gelooft Rikus Spithorst van de Maatschappij voor Beter OV niet. "Dat is helemaal niet zo: ze staan langer stil op de haltes die overblijven. Dit is puur een bezuiniging", vertelt hij de krant.

Het GVB erkent dat de gekregen subsidies teruglopen. In 2015 kreeg de vervoerder nog meer dan honderd miljoen euro, maar in 2024 moet ze het doen met minder dan veertig miljoen.

De drukke lijnen brengen genoeg geld op om zichzelf in stand te houden, maar bij rustige lijnen lukt dit niet. Daarom vindt de vervoerder het belangrijk om efficiënter te gaan werken.