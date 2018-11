Media Coaches The Voice te horen op omroep Noord/Zuidlijn in Amsterdam Reizigers op de Amsterdamse Noord/Zuidlijn worden vrijdag niet door de vertrouwde omroepstem van het GVB geïnformeerd, maar door een van de coaches van The Voice of Holland. Anouk, Waylon, Ali B en Lil' Kleine hebben naar aanleiding van het nieuwe seizoen van de talentenjacht de omroepberichten ingesproken.