Binnenland MC Slotervaart: 'Patiënten niet in levensgevaar door faillissement' Het faillissement van MC Slotervaart heeft de levens van patiënten niet in gevaar gebracht, zegt het ziekenhuis woensdagmiddag. De verklaring volgt nadat artsen van het ziekenhuis stelden dat één patiënt korte tijd in levensgevaar was. update: 16:36