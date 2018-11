De uitval op lijn 51 gaat komende winter niet verbeteren. Volgens het GVB zal het tot maart, wanneer de lijn definitief stopt met rijden in Amstelveen, niet beter worden.

Uit nieuwe cijfers die het GVB nu naar buiten brengt, blijkt dat lijn 51 al jaren onder de maat presteert. Het vervoersbedrijf houdt een interne norm aan van 1,5 procent uitgevallen ritten.

De laatste vijf jaar bleek die norm ieder jaar te worden overschreden, met als piek het huidige jaar waarbij gemiddeld ruim vijf procent van de ritten uitviel.

Kijkend naar de rituitvallen op een wekelijkse basis blijkt dat er dit jaar maar één week was waarin het aantal uitgevallen ritten onder die norm van 1,5 procent lag. Alle andere weken lagen de percentages daarboven, met uitschieters van 9 en 10 procent.

Begin september bereikte het GVB een dieptepunt met een percentage uitgevallen ritten van 11,9 procent.

Boosdoener is versleten materieel

Sinds 2016 begeeft het materiaal op de lijn het steeds vaker. "Daar balen we ontzettend van", meldt GVB-woordvoerder Rob Hageman. "Helaas moeten we concluderen dat het de komende maanden niet veel beter wordt dan dit. We hebben te maken met ouder materieel en onvoorspelbare uitval. Het is geen mooi verhaal."

De problemen zijn ontstaan doordat er jarenlang weinig in de lijn is geïnvesteerd. In 2012 werd besloten om de lijn in zijn geheel op te knappen. De aankoop van nieuwe wagons werd daarom uitgesteld, omdat de lijn op de schop ging.

De verbouwing van de verouderde lijn gaat zo'n 136 miljoen euro kosten en gaat in maart van start. Begin 2021 moet het project klaar zijn. Het in de tussentijd inzetten van metrostellen van andere lijnen is niet mogelijk, omdat die geen pantograaf hebben.

GVB gaat storingsploeg inzetten

De vervoerder heeft de Vervoerregio en de wethouders van Amsterdam en Amstelveen toegezegd dat het de lijn tot die tijd in bedrijf zal houden.

Het GVB heeft ook een speciale storingsploeg ingezet die in het geval van technische problemen direct wordt opgeroepen, zodat een kapot metrostel een paar uur later weer kan worden ingezet.

Het GVB hoopt dat de problemen na maart afnemen. De lijn rijdt dan tussen Centraal Station en Isolatorweg, waarbij het niet meer nodig is om op station Zuid over te schakelen op de bovenleiding. Hageman waarschuwt dat dan niet alle problemen zijn opgelost. "Het blijft oud materieel dat alleen maar ouder wordt."