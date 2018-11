Het Muntplein is vanaf vrijdag niet langer bereikbaar voor autoverkeer.





Nu de werkzaamheden aan de Amstel tussen de Blauwbrug en de Munt voorbij zijn, hoeft het verkeer niet langer over het plein omgeleid te worden.

Het Muntplein werd aanvankelijk al in november 2016 afgesloten voor autoverkeer, maar door de werkzaamheden aan de Amstel werden auto's toch tijdelijk via het Muntplein geleid.



Hoewel het Muntplein officieel autovrij is, zijn er toch een paar uitzonderingen. Zo mogen taxi's in de nachten van vrijdag tot en met zondag het plein over. Ook laad- en losverkeer mag 's ochtends doorrijden.