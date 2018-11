Parkeren in het centrum van Amsterdam wordt vanaf april volgend jaar flink duurder, zo maakte de gemeente donderdagmiddag bekend.

De parkeerprijzen gaan van 5 euro per uur naar 7,50 per uur. Het is voor het eerst sinds 2009 dat de parkeertarieven omhoog gaan.

In de schil rond de binnenstad gaat een uur parkeren 6 euro kosten. Dat gebeurt om een zogenaamd waterbedeffect te voorkomen: dat mensen die parkeren in het centrum te duur vinden hun auto een paar straten verderop stallen waar de tarieven veel lager zouden zijn.

"Dit zijn flinke tariefverhogingen en daar zal niet iedereen blij mee zijn. Maar het is noodzakelijk om de stad leefbaar en bereikbaar te houden en om te zorgen voor meer ruimte voor fietsers, voetgangers en groen. De extra parkeergelden gebruiken we om te investeren in mobiliteit en om de kwaliteit van de infrastructuur en de openbare ruimte in de stad te verbeteren", aldus verkeerswethouder Sharon Dijksma.

Volgend jaar volgen nog meer plannen om de stad autoluw te maken.