De gemeente Amsterdam heeft de renovatie van de Leidsebrug dinsdag afgerond met de aanleg van blauwe sfeerverlichting.

De sfeerverlichting licht de al eerder gerenoveerde zandstenen zeemonsters op en moet de gerenoveerde stadsbrug volgens de gemeente "allure" geven.

In totaal zijn er twintig ledlampen boven de brug gehangen en zijn de beide onderdoorgangen voorzien van vier ledlichtlijnen. De ledverlichting is energiezuiniger dan de gebruikelijke lampen op de bruggen.

De Leidsebrug is sinds 2015 een Rijksmonument en verbindt voetgangers, fietsers en automobilisten van het Leidseplein en de Marnixstraat met het Leidsebosje en de Stadhouderskade. De renovatie van de brug gebeurde blok voor blok. Daarna werd alles genummerd, vervoerd en opgepoetst.

Renovatie Leidseplein gaat nog even door

De renovatie van het Leidseplein gaat nog even door. In november 2017 was de eerste helft van het plein klaar. Het gebied tussen Stadhouderskade, Marnixstraat en het terrassenplein kreeg een nieuwe inrichting en is autovrij. In 2018 kreeg het Kleine-Gartmanplantsoen natuursteen en zijn kabels en leidingen vernieuwd.

Begin 2019 krijgt het Leidseplein een ondergrondse fietsenstalling gebouwd en krijgt het water voor de Melkweg een fietsparkeervoorziening met vijfhonderd plekken. Ook krijgt het gebied meer natuursteen, zitbanken en groen.