De Officier van Justitie eist een taakstraf van 240 uur, en een ontzegging van de rijbevoegdheid van een jaar, tegen taxichauffeur Jasmin M., die op 31 maart 2017 de 22-jarige Mare Welkers doodreed.

Volgens de OvJ handelde M. "onoplettend en onvoorzichtig en had het overlijden van Mare Welkers voorkomen kunnen worden." Het is de maximale strafeis in een zaak als deze.

Het ongeluk gebeurde op een kruising van de Molukkenstraat met de Balistraat in Amsterdam-Oost. M. probeerde een bus in te halen en reed daarom aan de verkeerde kant van de weg. Daar raakte hij Welkers, die daar fietste. Ze raakte zwaargewond en overleed later in het ziekenhuis.

Verdachte M. benadrukt dat hij heeft gedaan wat hij kon. "Helaas heb ik dit niet kunnen voorkomen. Ik slaap er slecht van."

Nabestaanden vragen aandacht voor verkeersveiligheid

De ouders en zus van het slachtoffer spraken tijdens de zitting. Ze vroegen om aandacht voor verkeersveiligheid en de manier waarop taxichauffeurs hun ritten via een telefonische applicatie aangeboden krijgen. "Daardoor worden de chauffeurs vaak gestoord."

M. was op het moment van de aanrijding niet actief op zijn telefoon.