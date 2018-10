Kunstenaar Dadara heeft de letters 'I Amsterdam' bij het Rijksmuseum in Amsterdam aan het oog onttrokken door er grote schermen voor te plaatsen. Op de schermen staan de teksten "I am dream" en "Temporarily closed for rebranding - Coming soon".

"Nu de meeste culturele vrijplaatsen zijn verdwenen, moeten kunstenaars vrij zijn om openbare ruimte om te vormen tot vrije ruimte. Ik weet niet hoelang het duurt voor dit wordt verwijderd, dus kom er een selfie mee maken zolang het kan", schrijft Dadara op Instagram. Hij noemt zijn actie een 'openbare guerrilla-interventie'.

GroenLinks Amsterdam stelde onlangs voor de letters weg te halen. Ze zouden individualisme te veel benadrukken en het zinnebeeld zijn van "een marketingverhaal". Dat leidde tot veel kritiek. Inmiddels is besloten dat alleen de letters bij het Rijksmuseum worden weggehaald. Elders mogen de letters wel blijven staan.

Dadara, pseudoniem van Daniël Rozenberg, maakt vaak een statement met zijn kunstuitingen. Zo zette hij in 1999 een 9 meter hoog betonnen Onvrijheidsbeeld (Statue of No Liberty) neer bij het Rijksmuseum.