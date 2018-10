Het is nog onduidelijk wanneer de digitale reisinformatie van de Noord/Zuidlijn op de stations en in de reisapps beschikbaar komt.

De Noord/Zuidlijn rijdt inmiddels honderd dagen. Hoewel er dit voorjaar nog twijfels waren of de lijn op 22 juli kon gaan rijden, blijken echte grote problemen vooralsnog uit te blijven.

Toch werkt de lijn niet optimaal. Tot op heden moeten reizigers het op de lijn doen met een melding dat er iedere zes minuten een metro vertrekt. Wanneer de metro precies vertrekt is niet te zien, vanwege een bug in de software van het systeem.

Er treedt een fout op in de vertaling van de informatie die uit de metrostellen wordt verkregen naar de borden en de reisapps. "Het is nog een flinke technische uitdaging om dit op te lossen. Een einddatum durf ik nog niet te noemen maar we werken er keihard aan", aldus Bas ten Berge van Dienst Metro.

Inmiddels rijden er zo'n 84.000 reizigers per dag met de Noord/Zuidlijn. Op het totale OV-netwerk is het aantal reizigers per dag met zes procent gestegen. Bijna de helft van die groei wordt opgevangen door de Noord/Zuidlijn.