Voor de Amsterdamse brandweer wordt het vanaf 1 januari in de nachtelijke uren praktisch onmogelijk om op tijd te komen bij een brand in de Indische Buurt. De oorzaak hiervan is de nachtelijke sluiting van Kazerne Victor in de Dapperbuurt.

Dat bevestigt Harm Balk, sectormanager van brandweer Amsterdam-Amstelland, aan AT5.

Door de nachtelijke sluiting loopt in een deel van het verzorgingsgebied van Kazerne Victor de aanrijtijd op. Bij woningbranden in portiekwoningen van voor 1945 is de afgesproken opkomsttijd voor de brandweer zes minuten. De norm is dat dit in 65 procent van de gevallen gehaald moet worden.

"Het klopt dat we in de Indische Buurt nooit meer die zes minuten gaan halen in de nacht. Maar er zijn al heel veel plekken waar we het sowieso niet halen. Maar we zeggen nog steeds dat de nachtelijke sluiting van Kazerne Victor absoluut verantwoord is", zegt Balk.

Een handtekeningenactie om de nachtelijke sluiting van Kazerne Victor tegen te houden is inmiddels door duizend bewoners getekend. Een chauffeur van de Amsterdamse brandweer luidde vorige week nog anoniem de noodklok.

'Sluiting goed doorgerekend'

Balk beaamt dat de korpsleiding bekend is met het feit dat veel brandweermensen het plan niet zien zitten. "Die emotie ken ik ook van de afgelopen twintig jaar dat ik hier werk. Ik zag het ook toen Kazerne Bernard moest sluiten en toen kazernes Anton en Rudolf werden samengevoegd."

"En toch zie je als je terugkijkt naar het verleden dat het aantal branden en slachtoffers bij branden blijft afnemen. Ongeacht de beslissingen die we genomen hebben. De beslissing van de nachtelijke sluiting van Victor hebben we beter dan ooit kunnen doorrekenen."

Kazaerne wordt een 'proeftuinkazerne'

Kazerne Victor wordt vanaf 1 januari ook direct een zogeheten proeftuinkazerne. De Amsterdamse brandweer gaat hier experimenteren met een 8-uurs rooster en wil naast de brandweerzorg ook een belangrijke buurtfunctie krijgen.

Een exacte invulling hiervan is nog niet bekend, daar gaan de brandweerlieden samen met onder andere het stadsdeel een plan voor opstellen.

Balk zegt dat de korpsleiding het vervelend vindt dat mensen ongerust zijn over de plannen in de Dapperbuurt: "Ik zie de burgers als mijn mijn klanten en ik zie liever niet dat ze ongerust zijn."

Volgende week maandag wordt er een bewonersavond georganiseerd om de plannen verder uit te leggen.