Voetbal Ajacied Nouri buiten levensgevaar na hartproblemen in oefenduel Ajacied Abdelhak Nouri is zaterdag tijdens een oefenduel in Oostenrijk met Werder Bremen in elkaar gezakt. De 20-jarige middenvelder had hartritmestoornissen en werd met een traumahelikopter afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij is buiten levensgevaar.