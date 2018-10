Het Openbaar Ministerie (OM) ziet geen reden om verdere stappen te ondernemen tegen brandweercommandant Leen Schaap, naar aanleiding van zijn uitspraken over maffiapraktijken binnen het korps.

Dit schrijft het OM in een brief aan enkele tientallen oud-brandweerlieden die aangifte deden tegen Schaap wegens smaad, laster en belediging.



Schaap vergeleek de medezeggenschap binnen de brandweer met de maffia. Dat deed hij afgelopen april in een interview op Radio 1. Tientallen oud-brandweerlieden voelden zich "niet respectvol bejegend" door de uitspraken en deden onder meer aangifte.

Het OM onderzocht de uitspraken, samen met enkele uitspraken die Schaap deed bij AT5, maar ziet geen reden om verder te gaan met vervolging. "Gelet op de letterlijke bewoordingen en de context van de interviews heeft de heer Schaap op geen enkele wijze beoogd de brandweer als geheel, als instituut, te beledingen", stelt het OM.

'Niet blij met beslissing OM'

De oud-brandweerlieden beklaagden zich ook bij de Veiligheidsregio, die oordeelde eerder al dat Schaap zich "(te) scherp" had uitgelaten.

Daarnaast loopt er nog een procedure bij Ombudsman Metropool Amsterdam. "Die wachten we nu af", reageert oud-brandweerman Mart van Troost. "Maar we zijn vanzelfsprekend niet blij met de beslissing van het OM. Het is meten met twee maten", meent hij.



De brandweer Amsterdam wilde niet reageren op de beslissing van het OM.