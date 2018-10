Een voormalig KNO-arts van ziekenhuis Amstelland heeft meer dan honderd (oud-)patiënten ongevraagd toegevoegd aan een WhatsApp-groepschat in een poging deze patiënten mee te lokken naar zijn nieuwe werkgever. Hierdoor zijn meer dan honderd privénummers van patiënten op straat beland.

In het groepsgesprek, dat de arts midden in de nacht aanmaakte met zijn privénummer, vertelt hij een nieuwe werkgever te hebben. De dokter lokt zijn patiënten onder andere door te stellen dat de wachttijden bij zijn nieuwe werkgever "aanzienlijk korter" zijn en dat patiënten er goed aan doen om opnieuw een verwijsbrief van de huisarts te vragen.

De nieuwe werkgever van de arts, het Acibadem International Medical Center, stelt in een reactie dat het benaderen van deze patiënten een "solo-actie" van de KNO-arts is. "Wij zijn hier vooraf niet van op de hoogte gesteld en de wijze waarop dit is gebeurd, past niet binnen de richtlijnen van Acibadem."



Ziekenhuis Amstelland, oud-werkgever van de dokter, reageert geschokt. "Wij zijn verbijsterd over deze actie. Er is een grens overschreden en wij zullen juridische stappen ondernemen. Er zijn door de betreffende arts gegevens van onze patiënten meegenomen die binnen onze muren hadden moeten blijven."

De betreffende arts was niet bereikbaar voor commentaar.