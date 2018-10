De rechtbank in Amsterdam heeft het voorarrest van een 38-jarige man die wordt verdacht van betrokkenheid bij drie liquidaties met twee weken verlengd. Het Openbaar Ministerie, dat negentig dagen had geëist, is tegen die beslissing in hoger beroep gegaan.

Verdachte Jurmaine B. werd op 9 oktober aangehouden. Volgens het OM zou B. betrokken zijn geweest bij de moorden op "onderwereldbankier" Willem Endstra in 2004, crimineel John Mieremet in 2005 en Hakki Yesilkagit in 2006.

Een verlenging van twee weken is ongebruikelijk kort. In zware zaken verlengt de raadkamer van de rechtbank veelal met negentig dagen.

Omdat B. in beperkingen zit, kan zijn advocaat geen nadere toelichting geven.

Recentelijk zijn diverse verdachten aangehouden in de zaken-Endstra, -Mieremet en -Yesilkagit, waaronder figuren die gelden als onderwereldkopstukken. Willem Holleeder staat momenteel terecht voor het geven van de opdracht voor de moorden op onder meer Endstra en Mieremet.

Het gerechtshof buigt zich over het bezwaar van het OM in de zaak tegen Jurmaine B. Wanneer het hof dat doet, is volgens een woordvoerder van het OM nog niet bekend.