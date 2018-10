De politie zoekt naar getuigen van een incident bij een café aan de Th. J. Lammerslaan in Amsterdam-West. Daar werd 12 oktober een brandend projectiel naar binnen gegooid, dat in het café ontplofte.

Het projectiel werd rond 23.15 uur naar binnen gegooid door de keukendeur. Enkele medewerkers waren toen aanwezig. Zij renden weg, waarna het object tot ontploffen kwam. De ontstane brand kon door personeel en bezoekers worden geblust.

Eén personeelslid raakte licht gewond. Meerdere medewerkers zijn naar het ziekenhuis gebracht ter controle. Zij hadden last van tijdelijke doofheid of een hoge piep in de oren.

Getuigen zeggen vlak na de ontploffing een groep jongens in de omgeving van het café hebben zien rennen. In eerste instantie waren dit er zes, maar later vier. Ze waren rond de twintig jaar en licht getint.

De politie zoekt getuigen die op het boven-terras van het café waren op de avond dat het incident voorviel of mensen die destijds op een bankje of aan een picknicktafel hebben gezetten.

In het specifiek zoeken agenten naar een man die vlak na de ontploffing langsreed en hielp met blussen. Dit was een kale man van ongeveer 40 à 50 jaar oud met lichte baardgroei en een geel werkpak.