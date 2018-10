De politie heeft vorige week donderdag in een woning in de Jan van Zutphenstraat een aantal vuurwapens en verdovende middelen aangetroffen. Een 49-jarige Brit is aangehouden.

De politie kwam in actie door een anonieme tip over verdovende middelen. In de woning is ook munitie gevonden die hoorden bij de vuurwapens.

De verdachte is inmiddels gehoord en voorgeleid. De rechter-commissaris heeft besloten dat de verdachte veertien dagen in voorlopige hechtenis moet blijven.