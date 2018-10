Stadsdeel Oost trekt na zeventien jaar het alcoholverbod op het Javaplein in Amsterdam in. Daardoor mag er weer in het openbaar gedronken worden op het plein.

Zeventien jaar geleden werd het verbod op het drinken van alcohol in de openbare ruimte ingevoerd omdat er veel overlast was.

Inmiddels zijn er andere maatregelen die de overlast tegen moeten gaan op het plein in Oost. Zo surveilleren er meer agenten in het gebied en zijn er ook handhavers van de gemeente op de been. Ook is het plein op de schop gegaan en worden er jongerenwerkers ingezet.

Een stukje verderop, op het Makassarplein, wordt het alcoholverbod ook opgeheven om dezelfde redenen. Mensen die bezwaar hebben tegen de beslissing hebben nog zes weken de tijd om dit bezwaar bij de gemeente.