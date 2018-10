De gemeenteraad heeft een spoeddebat aangevraagd met burgemeester Femke Halsema over de huidige status van de afdeling Openbare Orde en Veiligheid (OOV) van de gemeente Amsterdam. Woensdag werd bekend dat de veiligheidsinstantie jarenlang fraudegevoelig was.

Niet alleen oppositiepartijen, maar ook coalitiepartijen steunen het debat.

In 2016 scoorde de OOV een ruime onvoldoende op het gebied van veiligheid. Er werd weinig tot niets gedaan om misbruik van mail, inlogcodes en gevoelige informatie tegen te gaan.

In de systemen kon niet worden achterhaald welke ambtenaren gevoelige informatie hadden opgevraagd en gedownload. Daarnaast werden nieuwe medewerkers niet gescreend, werd niet bijgehouden wie laptops en telefoons van de afdeling had gebruikt en konden ex-werknemers met hun oude pasjes op de werkplek komen.

'Al lang duidelijk dat OOV slecht functioneert'

Reinier van Dantzig, fractievoorzitter van D66 is niet verbaasd over het nieuws. "Het is al lang duidelijk dat de afdeling OOV slecht functioneert. De zaken die woensdag worden aangehaald zijn bijzonder zorgelijk, maar helaas in veel gevallen bekend en op veel plekken is inmiddels actie ondernomen."

Van Dantzig hoopt dat er beter om wordt gegaan met gevoelige informatie. "Daar werd in het verleden abominabel mee omgesprongen. Dat moet echt iets van het verleden zijn. Het is belangrijk dat we vast kunnen stellen of er nu genoeg maatregelen zijn genomen."

'Hoop veranderd sinds slecht rapport'

Een woordvoerder van de gemeente Amsterdam stelt dat er sinds 2016 een hoop is veranderd. Zo wordt gewerkt met een verscherpte procedure bij het invullen van nieuwe vacatures en stelt de afdeling extra eisen aan mensen die met vertrouwelijke informatie werken.

Inmiddels kreeg een groot deel van de medewerkers een integriteitstraining.

Halsema wil screening bij meer functies

Ook is de controle op externe inkoop en inhuur verbeterd door nieuwe eisen op het gebied van professionaliteit en integriteit.

Burgemeester Femke Halsema wil het aantal functies waar een aanvullende procedure of zelfs een AIVD-screening voor nodig is binnenkort gaan uitbreiden.