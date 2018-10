In de nacht van dinsdag op woensdag is er brand ontstaan in de Mentrum-kliniek aan de Vlaardingenlaan in Slotervaart. Een slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De brand is ontstaan op een kamer van de instelling. De bewoner zou een matras hebben aangestoken, zegt een getuige.

Naast een ambulance en de brandweer, is er ook een trauma-arts ingeschakeld. Het slachtoffer is in verband met rookinhalatie met spoed naar het ziekenhuis gebracht.