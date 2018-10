Dieren 'Hoogbejaarde' leeuw Caesar uit Artis overleden De leeuw Caesar uit Artis is overleden. Het dier is twintig jaar geworden, wat hoogbejaard is voor katachtigen. Caesar was de leider van de leeuwengroep en was een grote bekende bij de bezoekers van de Amsterdamse dierentuin, mede vanwege zijn donkere manen en indringende geluid.