De spoedeisende hulp van het VU medisch centrum (VUmc) is dinsdagochtend gesloten. Ook zijn alle afspraken die dinsdag met patiënten in de poliklinieken zouden plaatsvinden afgezegd.

Dat meldt het VUmc op haar website. De afdeling spoedeisende hulp is "tot nader orde gesloten". Door de softwarestoring kunnen mails en patiëntendossiers niet behandeld worden.

De afspraken die dinsdag in de poliklinieken zouden plaatsvinden met patiënten, zijn afgezegd. Medewerkers van het ziekenhuis kunnen niet meer inloggen in View, het systeem dat computervirussen buiten de deur houdt.

Patiënten worden ondergebracht in andere ziekenhuizen. Ook zijn ze gebeld om nieuwe afspraken in te plannen. Het gaat volgens een woordvoerder om duizend tot vijftienduizend patiënten. Mensen die acute zorg nodig hebben worden wel behandeld. Ook de geplande opnames in het ziekenhuis gaan door.

Patiënten die met de ambulance naar de spoedeisende hulp moeten, worden naar andere ziekenhuizen gebracht.

Hoe lang de storing gaat duren is niet duidelijk. Maandag was er ook al een kortstondige storing in het VUmc.