Het aantal staatloze mensen in Amsterdam is het afgelopen jaar fors toegenomen. Momenteel leven er 446 mensen in de stad die staatloos zijn, vorig jaar waren dat er 292.

Dat blijkt uit antwoorden op raadsvragen van ChristenUnie-voorman Don Ceder. Staatlozen behoren tot geen enkel land en hebben geen nationaliteit of paspoort.

Het aantal staatloze kinderen in Amsterdam is wel afgenomen. Vorig jaar leefden er 112 staatloze kinderen in de stad, inmiddels zijn dat er 96.

Daarnaast hebben 243 kinderen momenteel een 'onbekende nationaliteit'. In totaal staan er 2205 mensen op die manier geregistreerd.

De ChristenUnie wil dat de gemeente de zaken van staatlozen uitvoeriger en welwillender gaat bekijken. "De verantwoordelijkheid om aan te tonen dat je staatloos bent kan niet alleen bij de staatloze liggen en zeker niet als het om kinderen gaat."

Maar het college ziet dat anders. "De gemeente volgt de landelijke voorschriften", luidt de reactie.