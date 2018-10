Een man is in de nacht van maandag op dinsdag rond 01.45 uur in zijn nek gestoken op het Bijlmerplein.

De dader is vervolgens op de vlucht geslagen. Het gaat volgens getuigen om een man met een rugzak. Hij zou zijn gevlucht in de richting van een flat in Kraaiennest.

Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.