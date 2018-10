Een bedrijfspand aan de Klaprozenweg in Noord is op last van de burgemeester gesloten wegens de aanwezigheid van een wietplantage. Het pand is per direct voor onbepaalde tijd gesloten op grond van de Opiumwet.

Dat schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad.

De politie vond op 1 oktober in het bedrijfspand aan de Klaprozenweg een wietplantage met 476 hennepplanten. Naast de grote hoeveelheid planten werd er ook een vuurwapen met bijbehorende munitie aangetroffen.

Volgens burgemeester Halsema is het wapen een gevaar voor de openbare orde. Ook is de stadsbestuurder van mening dat de handelshoeveelheid drugs met bijbehorende apparatuur kan leiden tot onveiligheid voor omwonenden. Om die reden besloot Halsema het pand per direct te sluiten.