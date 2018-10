Een taxi en een personenauto zijn maandagmiddag rond 14.00 uur betrokken geraakt bij een ongeluk op de snelweg richting Zuid.

Het ongeluk is op de linkerbaan gebeurd ter hoogte van de afslag s108 Zuid. De personenauto is op de vangrail gebotst en liep veel schade op.

Ook een stilstaande vrachtwagen is te zien op de linkerbaan. Het is nog niet bekend of dit de oorzaak is geweest van het ongeluk. Er wordt onderzocht wat er precies gebeurd is.

Meerdere ambulances waren ter plaatse. Het is nog niet bekend of de betrokkenen gewond zijn geraakt.

Twee rijbanen zijn tijdelijk afgesloten geweest. Hierdoor werd het verkeer via de vluchtstrook geleid. Dit zorgde voor enige vertraging.