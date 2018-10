Op de Prins Hendrikkade is zondagmiddag een motorrijder tegen een lantaarnpaal gebotst. Dit gebeurde tegen 17.00 uur. De bestuurder raakte bij het ongeluk gewond.

Bij het ongeluk is ook een traumahelikopter ingezet, maar de motorrijder is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van zijn verwondingen is niets bekend.

Op beelden is te zien dat de motor flink beschadigd is. Ook is bij het ongeluk een auto beschadigd geraakt. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.