Tijdens het Amsterdam Dance Event (ADE) in Amsterdam zijn zaterdag en in de nacht van zaterdag op zondag 28 bezoekers onwel geworden bij in totaal drie evenementen waarbij met pepperspray gespoten zou zijn. De nacht daarvoor gebeurde dit ook al.

Het gaat om het Amsterdam Music Festival (AMF) in de Johan Cruijff ArenA, Elrow in de Kromhouthal en Dockyard Festival/Mystic Garden in het Westelijk Havengebied.

Volgens een woordvoerder van de politie zijn de 28 mensen die last hadden van de pepperspray behandeld door de EHBO. De politie vermoedt dat de pepperspray werd gebruikt door zakkenrollers. Dat zou een bekende truc in het uitgaansleven zijn.

Of mensen daadwerkelijk waardevolle spullen kwijt zijn, is nog niet duidelijk. Bij de politie zijn nog geen aangiftes van diefstal binnen.

'Goed opletten bij fouilleren'

Een woordvoerder van ADE zegt dat er vorig jaar ook al eens pepperspray is gebruikt tijdens het evenement, maar dat het niet eerder zo vaak gebeurde. "We zullen de organisatoren nog eens vragen er goed op te letten bij het fouilleren."

In de nacht van vrijdag op zaterdag werd in de RAI, tijdens een optreden van Martin Garrix, ook al pepperspray gespoten. Tijdens dat optreden kregen meerdere mensen ademhalingsproblemen vanwege de bijtende stof.

