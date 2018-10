De politie heeft een 31-jarige man aangehouden op verdenking van het laten ontploffen van een handgranaat onder een auto in juli 2017 in de Van Reigersbergenstraat in Amsterdam-West. De verdachte moet dinsdag voor de rechter verschijnen.

Dat bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) aan NU.nl. De verdachte is 17 juli dit jaar, een jaar na het incident, aangehouden en zit sindsdien vast.

Hij wordt verdacht van het opzettelijk teweeg brengen van een ontploffing en het gooien of schoppen van een handgranaat onder de auto.

Bij de ontploffing vielen vorig jaar geen gewonden. Wel vernielde de explosie delen van de auto en sloeg het een gat in de bodemplaat. Ook raakten acht tot tien andere auto's en woningen beschadigd.

In de hele straat werden naderhand granaatscherven aangetroffen, waaronder in een babykamer waar op het moment van de onfploffing een baby aan het slapen was.

Man ook verdacht van betrokkenheid voor bedreiging vrouw

Begin juli heeft de politie beelden getoond van de ontploffing in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. Op die beelden was te zien dat de dader iets uit zijn linkerzak haalde en onder de auto schopte.

De verdachte verschijnt volgende week ook voor de rechter voor een bedreiging afgelopen mei. Hij zou toen een vrouw hebben bedreigd met "een op een vuurwapen gelijkend voorwerp", aldus het OM.

De advocaat van de man was niet bereikbaar voor commentaar.